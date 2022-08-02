تايوان تعد خططا لمواجهة التحركات الصينية

أعلنت وكالة الأنباء التايوانية أن وزارة الدفاع أعدت خطة عمل لمواجهة التهديدات الطارئة، في أعقاب التحركات الصينية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقال بيان وزارة الدفاع التايوانية: "القوات المسلحة أعدت بدقة خططا مختلفة للرد على التهديدات الطارئة، وبحسب الوضع والمعلومات حول الخصم، وسوف يتم إرسال القوات العسكرية المناسبة لحماية الأمن القومي".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن الوزارة في حالة تأهب قصوى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها ستبدأ عمليات عسكرية محددة في أعقاب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على رأس وفد إلى تايوان.

المصدر: نوفوستي