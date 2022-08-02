مهندس يلقى بـ"183 مليون دولار" في القمامة بالخطأ

ألقى مهندس يعمل في مجال الحاسوب عن طريق الخطأ قرصا صلبا يحتوي على ما قيمته نحو 183 مليون دولار من عملة بتكوين الرقمية.

ويخطط المهندس جيمس هاولز لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات بحث في آلاف الأطنان من النفايات.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن هاولز ألقى قرص تخزين محمول قديم يحتوي على 8 آلاف من عملة "بتكوين" الرقمية في عام 2013 أثناء تنظيف مكتبه.

وذكرت أنه يعتقد أن القرص موجود في مكب نفايات في مدينة نيوبورت، جنوب ويلز.

وأضافت أن مجلس المدينة البلدي رفض عدة طلبات قدمها الشاب البالغ من العمر 37 عاما، للبحث في الموقع بسبب "مخاوف بيئية".

وأفادت الصحيفة بأن المهندس قدم مؤخرا خطة تتضمن تقنيات متطورة تقدر كلفتها نحو 12 مليون دولار، من أجل العثور على القرص الصلب.

وتتضمن الخطة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتصفية القمامة والاستعانة بعدد من خبراء البيئة واستعادة البيانات، وكذلك كلاب آلية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من محاولة سرقة القرص الصلب في حال العثور عليه.

ونقلت الصحيفة عن هاولز قوله إن "البحث في مكب النفايات عملية ضخمة في حد ذاتها وتحتاج للكثير من التمويل".

ويعتقد هاولز أن البحث سيستغرق بين تسعة إلى 12 شهرا، ومع ذلك، وحتى في حال حصل على إذن من المجلس البلدي، فليس هناك ما يضمن نجاح عملية البحث أو أن عملات البتكوين ستكون قابلة للاسترداد من القرص الصلب بعد كل هذه السنوات.

وتعهد المهندس الشاب في حال نجاح العملية باستخدام نسبة كبيرة من الأموال المستردة للاستثمار في مشاريع تساعد الناس داخل المدينة، من بينها وضع منشأة لتوليد الطاقة النظيفة في موقع مكب النفايات.

وأضاف قائلا: "نود إنشاء منشأة تعدين تستخدم تلك الكهرباء النظيفة لإنتاج عملة البتكوين لسكان نيوبورت".

ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية التي لا يزال يتعين على هاولز التغلب عليها هي الحصول على إذن من المجلس.

وقال متحدث باسم مجلس مدينة نيوبورت: "لدينا واجبات قانونية يجب أن نقوم بها في إدارة موقع المكب".

وصرح بأن جزءا من الواجبات القانونية هو إدارة المخاطر البيئية على الموقع والمنطقة الأوسع.

وأوضح أن مقترحات السيد هاولز تشكل مخاطر بيئية كبيرة لا يمكن قبولها، وهي بالفعل ممنوعة من النظر في شروط التصريح.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية