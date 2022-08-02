برلماني روسي: بكين امتنعت عن صب الزيت على نار أشعلتها بيلوسي بزيارتها تايوان

اعتبر البرلماني الروسي أدالبي شخاغوشيف، أن بكين امتنعت عن صب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسي بزيارتها تايوان، مشددا على أهمية تشكيل حلف عسكري اقتصادي بين روسيا والصين والهند.

وأكد شخاغوشيف أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أصبحت إشارة أخرى على ضرورة تأسيس اتحاد اقتصادي وعسكري بين روسيا والصين والهند، بديلا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه عن رد بكين، قال إن "الصين اليوم ببساطة لم تصب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسي في تايوان".

وأشار شخاغوشيف إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تقوض سيادة واحترام الصين، التي تبحث الآن عن الرد الصحيح، مؤكدا أن "الحكمة الصينية ستؤدي وظيفتها بطريقة أو بأخرى".

المصدر: نوفوستي