مجلة أمريكية تعد قائمة بـ"الأسلحة الروسية الأكثر فتكا" في أوكرانيا

أعدت مجلة Popular Mechanics الأمريكية قائمة بأسلحة روسية تستخدمها موسكو في العملية العسكرية في أوكرانيا ما سيعزز الطلب عليها، وبينها الليزر، ووسائل الحرب الإلكترونية.

وقالت: "الليزر، الذي يعمل بواسطة مولدات الديزل، لديه سعة ذخيرة غير محدودة تقريبا ويمكنه استهداف وتدمير العديد من التهديدات في ثوان معدودة".

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وكشفت المجلة أيضا عن وسائل الحرب الإلكترونية والصواريخ المضادة للرادار، والتي تعد "واحدة من المزايا الرئيسية لتفوق روسيا على أوكرانيا" بأسلحتها الغربية، إضافة إلى راجمات الصواريخ والطائرات الصغيرة بدون طيار والإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

كما أشارت المجلة إلى فعالية راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو