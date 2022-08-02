 
مباشر

تايوان تعلن "اختراق 21 طائرة حربية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة"

أخبار العالم

تايوان تعلن
Gettyimages.ru
علم تايوان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjep

أعلنت تايوان "اختراق 21 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي للجزيرة"، في أعقاب وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في زيارة تعتبرها الصين تحديا لسيادتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "ثماني مقاتلات من طراز جيان - 11، وعشرا من طراز جيان - 16، وطائرة إنذار وتحكم مبكر من طراز كونغ جينغ - 500 وطائرتين من طراز يون - 9 ويون - 8 دخلت إلى منطقة الدفاع الجوي للجزيرة".

إقرأ المزيد
خبير: الصين قد تفرض حصارا كاملا على تايوان
خبير: الصين قد تفرض حصارا كاملا على تايوان

وأضافت أن "الطائرات حلقت فوق مياه جنوب غرب الجزيرة، فيما اقترب بعضها من خط الوسط لمضيق تايوان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور