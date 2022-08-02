الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنسق مع روسيا وأوكرانيا لزيارة محطة زابوروجيه النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوكالة تنسق مع روسيا وأوكرانيا لزيارة وفد إلى محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا.

وذكر غروسي أن "الوضع صعب للغاية فالذهاب إلى هناك صعب للغاية لأنه يتطلب تفهم وتعاون عدد من الأطراف".

وأضاف: "بالطبع هذه أوكرانيا، وفي الوقت نفسه تحتل روسيا محطة الطاقة النووية، ولا بد لي من مناقشة الزيارة مع الجميع، خاصة مع من يسيطرون على المحطة".

وقال: "نحاول تنسيق كل هذا، خاصة مع روسيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس