وزارة الدفاع التايوانية تنفي عبور مقاتلات "سو-35" صينية مضيق تايوان

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سونغ ليفانغ، عبور مقاتلات "سو-35" صينية روسية الصنع فوق مضيق تايوان، في رد على ما أعلنه التلفزيون الرسمي الصيني عن عبور هذه المقاتلات.

ونقلت قناة "تي في بي إس" عن المتحدث قوله: "مقاتلات سو-35 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تعبر مضيق تايوان، إلا أن طائرات من طرازات أخرى عبرت "الخط الأوسط".

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وأكد المتحدث بأن وزارة الدفاع تتخذ التدابير "اللازمة".

وكان التلفزيون الرسمي الصيني قد أعلن في وقت سابق عبور مقاتلات صينية من طراز "سو-35" مضيق تايوان.

وحطت مساء يوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأصبحت نانسي بيلوسي أول زعيمة من الكونغرس الأمريكي تزور تايوان منذ عام 1997.

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أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الصينية، معربة عن احتجاجها الشديد على هذه الخطوة.

وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

المصدر: وكالات