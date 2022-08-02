سريلانكا تؤكد أن رسو السفينة الصينية في مينائها للتزود بالوقود

طمأنت سريلانكا الهند بأن هدف السفينة الصينية التي تستعد للرسو في ميناء رئيسي في الجزيرة، هو التزود بالوقود، وسط مخاوف نيودلهي من أن تكون بكين تستخدم هذه السفينة لأغراض تجسس.

وفق موقع Marine Traffic لتعقب حركة الملاحة، فإن سفينة "يوان وانغ 5" هي "سفينة بحث ومسح" صينية، وقد غادرت ميناء جيانغيين الصيني في 13 يوليو، على أن تتوقف مؤقتا في ميناء همبانتوتا في سريلانكا في 11 أغسطس.

وقال المتحدث باسم الحكومة باندولا غوناواردينا خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة السريلانكية ناقشت مساء الاثنين توقف سفينة "يوان وانغ 5" المقرر في أغسطس، وقررت أن ترد "بطريقة دبلوماسية" على "مخاوف" نيودلهي، مؤكدا أن السفينة ستبقى لأسبوع تقريبا في همبانتوتا للتزود بالوقود ولن تقوم بأي نشاط خلال الفترة التي ستمضيها في المياه السريلانكية.

وأضاف "تساعدنا كلتا الصين والهند في هذه الفترة المهمة جدا التي نواجه فيها أزمة اقتصادية غير مسبوقة.. أبلغ الرئيس (رانيل ويكريميسينغه) الحكومة بأن هذه المسألة ستحل بطريقة دبلوماسية من خلال التحدث مع جميع الأطراف".

وأفادت وسائل الإعلام الهندية أن نيودلهي تخشى من استخدام السفينة لأهداف تجسّسية.

واعتبرت قناة "CNN-News18" الهندية أن "يوان وانغ 5" هي سفينة تجسّس ذات استخدام مزدوج، أي أنها تُستخدم من جهة لتتبع الفضاء والأقمار الصناعية، ومن جهة أخرى لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

المصدر: "أ ف ب"