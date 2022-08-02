تراس في زلة لسان: مستعدة للدفاع عن بوتين

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، المرشحة لمنصب رئيس حكومة بلادها في زلة لسان أنها مستعدة "للوقوف" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة Express عن تراس قولها: "سأستمر في الوقوف مع فلاديمير بوتين".

وبعد ذلك مباشرة، صححت الوزيرة غلطتها قائلة "سأقف ضد فلاديمير بوتين".

ووعدت تراس في وقت سابق بأن أول شخص ستتصل به سيكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال أصبحت رئيسة للحكومة في بلادها.

المصدر: RT