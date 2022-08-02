بريطانيا.. اتهام رجل بالخيانة بعد القبض عليه في قلعة وندسور ومعه قوس ونشاب

اتهم رجل تم القبض عليه في قلعة وندسور يوم عيد الميلاد، وهو يحمل قوسا ونشابا بالخيانة، والتهديد بقتل الملكة البريطانية اليزابيث الثانية.

وتم القبض على جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما) في المقر الملكي الرسمي في يوم عيد الميلاد، عندما كانت الملكة البالغ من العمر 95 عاما موجودة في القلعة للاحتفال بالعيد مع عائلتها.

وبعد التحقيق الذي أجرته قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، وجهت إليه تهمة التهديد بالقتل، وحيازة سلاح هجومي، وجريمة الخيانة بموجب قانون عام 1842.

وقالت دائرة النيابة العامة الملكية (CPS) إن القانون الفيكتوري يجرم "امتلاك سلاح ناري أو سلاح هجومي في وجود الملكة بقصد إيذائها أو التسبب في خرق السلام"، مشيرة إلى أن المتهم محتجز حاليا ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في 17 أغسطس.

المصدر: "الإندبندنت"