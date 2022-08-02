كوريا الجنوبية: استدعاء صحفي سجل مكالمات مع زوجة الرئيس

من المتوقع أن يتم استدعاء صحفي في كوريا الجنوبية بعد اتهامه بتسجيل مكالمات مع زوجة الرئيس، يون سيوك- يول، وتسريبها إلى قناة تلفزيونية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن فريق التحقيق في مكافحة الفساد والجرائم العامة، التابع لوكالة شرطة العاصمة سيئول، سيحقق مع الصحفي "لي ميونغ-سو" بعد استدعائه بوصفه متهما يوم 4 أغسطس من هذا الأسبوع.

وأضافت أن الصحفي يعمل مع وسائل الإعلام المؤيدة للحزب الديمقراطي المعارض وقد قام بتسجيل مكالماته الهاتفية مع " كيم كيون-هي" وهي زوجة الرئيس.

وأوضحت الوكالة أن الصحفي سجّل 52 مكالمة أجريت بينه وبين "كيم" لمدة 6 أشهر من شهر يوليو من العام الماضي، ونقل التسجيلات إلى قناة "إم بي سي" (MBC) الكورية الجنوبية، بشرط الكشف عنها في بث تلفزيوني.

وكشفت قناة "إم بي سي" عن جزء من المكالمات في الوقت الذي كان الرئيس "يون" مرشحا فيه للانتخابات الرئاسية، عبر برنامج "ستريت" (Straight)، الذي يغطي الشؤون الاجتماعية.

حزب "سلطة الشعب" الحاكم، رفع دعوى ضد المراسل والأشخاص ذوي الصلة بتهمة انتهاك قانون حماية الاتصالات السرية، وقانون انتخاب الموظفين الحكوميين، على خلفية تدبيرهم لتسجيل المكالمات وطرح الأسئلة الإيحائية.

كذلك أقامت "كيم" دعوى تعويض عن الضرر بقيمة 100 مليون وون ضد الصحفي بشكل منفصل، إضافة إلى الدعوى التي أقامها الحزب.

المصدر: وكالة "يونهاب"