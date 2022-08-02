 
مباشر

البيت الأبيض: واشنطن ستراقب الوضع في آسيا عن كثب خلال زيارة بيلوسي لتايوان

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن ستراقب الوضع في آسيا عن كثب خلال زيارة بيلوسي لتايوان
AP Susan Walsh
جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjdo

أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن واشنطن ستراقب الوضع في آسيا عن كثب، خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، وستبذل جهدها لضمان سلامتها.

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن"، معلقا على زيارة بيلوسي لتايوان رغم إدانة بكين الرسمية: "من المؤكد أننا سنراقب التطورات عن كثب. ولا نرى أي سبب يجعل هذه الزيارة تتطور إلى أزمة أو صراع، أو أن تصبح ذريعة لمحاولات الصين القيام بعمل عسكري محتمل".

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية تدين بشدة زيارة بيلوسي لتايوان
الخارجية الصينية تدين بشدة زيارة بيلوسي لتايوان

ووفقا له، فإن القيادة الأمريكية قلقة من احتمال حدوث مثل هذا التطور في الأحداث.

وأضاف: "في الوقت نفسه، أؤكد أننا لا نرى أي سبب يجعل هذه الزيارة تثير الصراع. لا توجد تغييرات في سياستنا بشأن تايوان، وسنواصل مراقبة التطورات. وسنبذل قصارى جهدنا أيضا من أجل تأمين زيارة سلمية وآمنة لبيلوسي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور