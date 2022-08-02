بريطانيا.. تراجع شعبية تراس على خلفية الانتقادات الحادة لها في اسكتلندا

واجهت حملة ليز تراس للفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني أول تهديد جدي، حيث اضطرت للتراجع عن خطة دافعت عنها وتعرضت لانتقادات شديدة في اسكتلندا، بينما تتراجع في استطلاعات الرأي.

واتّهمت وزيرة الخارجية بإهانة حكومة أدنبرة بعدما قالت إن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن تسعى إلى "لفت الأنظار" عبر المطالبة باستقلال اسكتلندا وأوصت بـ"تجاهلها".

وندد الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يطالب باستفتاء ثان على الاستقلال بالتصريحات التي أدلت بها تراس خلال تجمّع انتخابي للمحافظين في جنوب غرب إنكلترا في وقت متأخر الاثنين.

ووصف جون سويني، نائب رئيسة وزراء اسكتلندا ستورجن، التصريحات بأنها "بغيضة" وتعكس تناقضا بين حوالى 200 ألف عضو في الحزب المحافظ و2,4 مليون صوت فاز بها الحزب الوطني الاسكتلندي في انتخابات العام الماضي.

واستبعد وزير المال السابق ريشي سوناك، خصم تراس في السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، استفتاء ثانيا بعدما صوت الاسكتلنديون في 2014 بفارق ضئيل لصالح البقاء في المملكة المتحدة.

وفي وقت يبدأ أعضاء الحزب المحافظ التصويت بالبريد وعبر الإنترنت هذا الأسبوع، أظهر استطلاع نشرته "ذي تايمز" أنها باتت تتقدم بفارق خمس نقاط بعدما كان الفارق أكثر من 20 نقطة (48 في المئة مقابل 43 في المئة).

ومن المقرر أن تصدر نتيجة الانتخابات في الخامس من سبتمبر.

المصدر: "أ ف ب"