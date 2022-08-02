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الدوما: الولايات المتحدة تستفز الصين للدخول في صراع معها

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الدوما: الولايات المتحدة تستفز الصين للدخول في صراع معها
Globallookpress
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أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب أرتيوم ميتيليف، أن واشنطن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تستفز الصين للدخول في صراع معها.

وكتب في "تيليغرام": "الإدارة الأمريكية غير العقلانية تضغط على كعب أخيل أول اقتصاد في العالم، وتستفز الصين للدخول في صراع معها بإلقاء الحطب على نار حرب عالمية ثالثة".

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وأضاف أن "الصينيين لن ينسوا ذلك".

وحطت قبل قليل طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل بيلوسي في مطار سونغ شان، في العاصمة التايوانية تايبيه.

المصدر: نوفوستي

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