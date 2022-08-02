الدوما: الولايات المتحدة تستفز الصين للدخول في صراع معها

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب أرتيوم ميتيليف، أن واشنطن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تستفز الصين للدخول في صراع معها.

وكتب في "تيليغرام": "الإدارة الأمريكية غير العقلانية تضغط على كعب أخيل أول اقتصاد في العالم، وتستفز الصين للدخول في صراع معها بإلقاء الحطب على نار حرب عالمية ثالثة".

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وأضاف أن "الصينيين لن ينسوا ذلك".

وحطت قبل قليل طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل بيلوسي في مطار سونغ شان، في العاصمة التايوانية تايبيه.

المصدر: نوفوستي