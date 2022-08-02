الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 15.6 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل بهذا الصدد، يتم تمويل هذه المساهمة من قبل الاتحاد الأوروبي (13 مليون يورو)، وحكومة فنلندا (1.678 مليون يورو) وحكومة إيطاليا (مليون يورو).

وسيساعد الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية، والذي يتم توفيره من خلال السلطة الفلسطينية، المستشفيات على توفير الخدمات المطلوبة للمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: "من خلال دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اليوم، نعيد تأكيد التزامنا بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. وتعد مستشفيات القدس الشرقية من آخر المؤسسات الفلسطينية التي لا تزال تعمل في المدينة"، مشيرة إلى أن "وجودها يساعد في الحفاظ على الطابع الفلسطيني للمدينة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين الفلسطينيين. وتدل هذه المساهمة على التزامنا القوي والثابت تجاه الفلسطينيين وتطلعهم إلى دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا".

المصدر: "آكي"