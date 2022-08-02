الهند.. بدء التحقيق مع إدارة مدرسة بتهمة الدعوة للإسلام

تحقق الشرطة الهندية مع إدارة مدرسة خاصة، على خلفية تنظيمها صلوات اعتبرها الأهالي الهندوس أنها تدعو للإسلام.

وقال مساعد قائد شرطة كانبور في شمال الهند نشانك شارما لوكالة "فرانس برس" "لقد تصرفنا بعدما تلقينا شكوى من أهالي هندوس يعارضون الصلوات الإسلامية"، مبينا أنه تم فتح تحقيق، لكن لم يتم توقيف أحد.

وتخضع مديرة مدرسة "فلورتس" الدولية لتحقيق بموجب القانون بتهمة الإساءة إلى المعتقدات الدينية.

وبحسب شكاوى قدمها أهالي هندوس، فإن المدرسة كانت "تحضر" التلاميذ لاعتناق الإسلام.

وتقع هذه المدرسة في ولاية أوتار براديش التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي)، والتي تبنت العام الماضي قانونا يجرم كافة أنواع تغيير الديانات بدون الموافقة المسبقة من جانب سلطات الولاية. ويستهدف هذا القانون بحسب منتقديه، المسلمين بشكل أساسي.

هذا ونفت المدرسة أن تكون لديها نية تغيير ديانات التلاميذ، مشددة على فكرة أن الصلوات المتعددة الأديان تنظم منذ أكثر من عشر سنوات في المؤسسة التعليمية بهدف زرع شعور التناغم الديني بين التلاميذ.

وقالت مديرة المدرسة أنكيتا ياداف للصحافة "نحن نقيم هذا التقليد منذ 2003، لكنّ أحدًا لم يعارضه. لقد أوقفنا الصلوات عندما اشتكى بعض الأهالي الجمعة".

وفي السنوات الأخيرة كثفت مجموعات هندوسية متطرفة وحكومات محلية يديرها حزب "بهاراتيا جاناتا" وهو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حملتها ضد التبشير والدعوى.

وتبنت ولايات كثيرة يحكمها هذا الحزب قوانين ضد تغيير الديانة، إذ أكدت مجموعات هندوسية يمينية أن مجموعات إسلامية تتآمر بهدف جعل الهندوس يعتنقون الإسلام وزيادة عدد المسلمين في الهند.

المصدر: "أ ف ب"