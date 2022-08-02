مصدر: شركات الطيران الروسية لا تحلق في المجال الجوي قرب تايوان

أكد مصدر في سلطات الطيران الروسية أن شركات الطيران الروسية لا تحلق في المجال الجوي بالقرب من تايوان.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" إن "الخطوط الجوية الروسية لا تطير في المجال الجوي بالقرب من تايوان".

ووفقا لأحدث البيانات من خدمة تتبع الرحلات FlightRadar، فإن الطائرة، التي قد تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، تتجه إلى تايبيه.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، التي تقود وفدا أمريكيا، يتكون من 6 إلى 20 شخصا، وفقا لمصادر مختلفة، من المقرر أن يهبط بين الساعة 21.00 و22.30 بالتوقيت المحلي (16.00-17.30 بتوقيت موسكو) يوم الثلاثاء، في مطار سونغشان في تايبيه. وخلال الزيارة، ستقوم بيلوسي بزيارة اليوان التشريعي (برلمان تايوان)، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة، بما في ذلك رئيسة الأركان تساي إنغ ون.

المصدر: نوفوستي