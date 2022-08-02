تعطل مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب زيارة بيلوسي لتايوان

تعطلت اليوم الثلاثاء مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وتعطل موقع فلايت رادار (FlightRadar24) لتتبع الرحلات على الإنترنت بينما كان آلاف الأشخاص يتعقبون طائرة بيلوسي في طريقها إلى تايوان.

وقال الموقع في تغريدة على "تويتر" إن الموقع تعطل بينما كان الآلاف يتتبعون مسار رحلة بيلوسي إلى تايوان، قائلين: "نظرا لاهتمام التتبع المستمر غير المسبوق في SPAR19، فإن خدمات Flightradar24 تخضع لأحمال ثقيلة للغاية.

وأضاف "قد يواجه بعض المستخدمين حاليا مشكلات في الوصول إلى الموقع، وتعمل فرقنا على استعادة الوظائف الكاملة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن".

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

كما نشر موقع flightaware بيانا أشار فيه إلى أنه ولكثرة الزائرين تعطلت الخدمات.

وتأتي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، بعد إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة تايوان.

المصدر: RT