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تعطل مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب زيارة بيلوسي لتايوان

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تعطل مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب زيارة بيلوسي لتايوان
RT
تعطل مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب زيارة بيلوسي لتايوان
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تعطلت اليوم الثلاثاء مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وتعطل موقع فلايت رادار (FlightRadar24) لتتبع الرحلات على الإنترنت بينما كان آلاف الأشخاص يتعقبون طائرة بيلوسي في طريقها إلى تايوان.

وقال الموقع في تغريدة على "تويتر" إن الموقع تعطل بينما كان الآلاف يتتبعون مسار رحلة بيلوسي إلى تايوان، قائلين: "نظرا لاهتمام التتبع المستمر غير المسبوق في SPAR19، فإن خدمات Flightradar24 تخضع لأحمال ثقيلة للغاية.

وأضاف "قد يواجه بعض المستخدمين حاليا مشكلات في الوصول إلى الموقع، وتعمل فرقنا على استعادة الوظائف الكاملة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن".

كما نشر موقع flightaware بيانا أشار فيه إلى أنه ولكثرة الزائرين تعطلت الخدمات.

تعطل مواقع تتبع مسارات الطائرات بسبب زيارة بيلوسي لتايوان

وتأتي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، بعد إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة تايوان.

المصدر: RT

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