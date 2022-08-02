تعرض موقع الرئاسة في تايوان لهجوم إلكتروني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانج في بيان أن الموقع الرسمي لرئيسة تايوان تعرض لهجوم من الخارج حجب الخدمة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المتحدث القول إن حجم الهجمات الإلكترونية أسوأ بنحو 200 مرة من المعتاد.

وتعذر فتح الموقع لبعض الوقت، ولكنه عاد إلى طبيعته بعد 20 دقيقة.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة الحكومية سوف تواصل تعزيز المراقبة للحفاظ على أمن المعلومات والاتصالات الوطنية، والتشغيل المستقر للبنية التحتية الرئيسية.

كما تعرضت مواقع المؤسسات الحكومية التايوانية لهجمات إلكترونية، بما فيها موقع وزارة الخارجية.

المصدر: وكالات