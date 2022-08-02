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بالفيديو.. تايوان ترحب بوصول بيلوسي

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بالفيديو.. تايوان ترحب بوصول بيلوسي
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أضيء أعلى مبنى في تايوان وأكثر المعالم شهرة "تايبيه 101"، اليوم الثلاثاء في الساعة 9 مساء بتوقيت تايوان، ترحيبا بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ويظهر في الفيديو الذي تم نشره عبر "تويتر" المبنى وتضاء عليه عبارات: "بيلوسي مرحبا بك في تايوان" و"شكرا لك".

وكتب في لغة الماندرين: "شكرا لأصدقاء الديمقراطية الذين يشكلون دعما لتايوان، وللمشاركة في الحفاظ على النظام العالمي"، و"الصداقة بين الولايات المتحدة وتايوان تدوم إلى الأبد".

هذا وأفاد موقع FLIGHTRADAR24، لتتبع حركة الطائرات بأنه من المتوقع هبوط الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان عند الساعة 17:45 بتوقيت موسكو، 15:44 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT 

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