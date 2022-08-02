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واشنطن: ليس لدينا تأكيد بشأن الحمض النووي للظواهري

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واشنطن: ليس لدينا تأكيد بشأن الحمض النووي للظواهري
AFP
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قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إنه "ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لكن تأكدنا من هويته عبر وسائل أخرى".

وكشف كيربي في حديث لشبكة CNN أن "الولايات المتحدة لديها تأكيد مرئي، بالإضافة إلى تأكيد من "مصادر ووسائل أخرى، ولكن ليس تأكيدا بالحمض النووي، بأن الغارة الجوية التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل أصابت هدفها المقصود".

وقال إن "أفراد عائلة الظواهري الذين كانوا في أرجاء المنزل لم يصابوا بأذى".

المصدر: CNN

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