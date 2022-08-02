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مستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد زيارة بيلوسي إلى تايوان

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مستشار الأمن القومي الأمريكي يرفض تأكيد زيارة بيلوسي إلى تايوان
AFP
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رفض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اليوم الثلاثاء، تأكيد ما إذا كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستقوم بزيارة إلى تايوان.

وقال ساليفان في حديث لبرنامج the today show إن "رئيسة مجلس النواب تتخذ قراراتها الخاصة بشأن سفرها"، مشددا على أن "الصين ستتحمل المسؤولية إذا اتخذت إجراءات ضد تايوان بسبب زيارة بيلوسي المحتملة".

وأكد "أننا لا نسعى للتصعيد ونحتفظ بحق الدفاع عن مصالحنا وسنبقى على يقظة حيال ما ستفعله الصين في الأيام المقبلة".

المصدر: RT

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