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لابيد عن مقتل الظواهري: العالم اليوم أصبح أكثر أمانا

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لابيد عن مقتل الظواهري: العالم اليوم أصبح أكثر أمانا
AFP
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قائلا إن العالم اليوم أصبح أكثر أمانا.

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "العالم أصبح مكانا أكثر أمانا اليوم. أهنئ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكل من شارك في العملية الأمريكية الناجحة التي استهدفت أيمن الظواهري. يجب أن تعرف الجماعات الإرهابية ورعاتها: أنتم تعيشون في الوقت الضائع. ستقدمكم قوى الحرية للعدالة".

وكان بايدن أعلن مساء يوم أمس الاثنين، مقتل الظواهري يوم السبت الماضي بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة طالبان الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.

المصدر: RT

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