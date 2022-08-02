تايوان.. المكتب الرئاسي يتعرض لهجوم إلكتروني وصحيفة تكشف موعد وصول بيلوسي

أفادت وسائل إعلام تايوانية محلية بأنه من المتوقع أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تصل بيلوسي عند الساعة الـ10:20 مساء، بالتوقيت المحلي، إلى تايوان، عبر طائرة خاصة في مطار سونغشان، وفقا لصحيفة Liberty" "Times، وهي إحدى وسائل الإعلام العديدة المرتبطة بالحزب الحاكم الذي تتزعمه رئيسة تايوان، تساي إنغ وين.

هذا وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم، أن طائرة القوات الجوية الأمريكية التي نقلت بيلوسي إلى ماليزيا غادرت العاصمة في الساعة 3:42 مساء، نقلا عن موقع "Flightradar24" لتتبع الرحلات الجوية، ولم يتضح ما إذا كانت المسؤولة الأمريكية على متن الطائرة.

وقال المتحدث الرئاسي في تايوان، كزافييه تشانغ، أنه في الساعة 5:15 مساء، تعرض الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي في تايوان لهجوم إلكتروني استمر 20 دقيقة، لافتا إلى أن حجم هجمات "DDoS"، أو هجمات رفض الخدمة الموزعة، كانت أسوأ 200 مرة من المعتاد، إذ تعذر الوصول إلى الموقع لفترة وجيزة ولكنه كان يعمل بشكل طبيعي في وقت لاحق.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في إيجاز دوري بعد ظهر اليوم، إنها "لا تستطيع التعليق على التكهنات حول رحلة بيلوسي".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية، جوان أو، للصحفيين، قائلة: "ترحب تايوان دائما بالزوار الدوليين القادمين إلى تايوان لاكتساب فهم أفضل لتايوان ولإظهار دعمهم لتايوان".

المصدر: "بلومبرغ"