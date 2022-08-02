الكرملين يعلق على مبادرة بايدن بشأن نظام جديد للرقابة على الأسلحة

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن موسكو أشارت أكثر من مرة إلى ضرورة إجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن نظام جديد لرقابة على الأسلحة.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي حول استعداد موسكو لبدء مفاوضات مع واشنطن حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سابقا، أجاب بيسكوف الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "كانت موسكو تعلن أكثر من مرة عن ضرورة إطلاق مثل هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن، لأن الوقت عندنا قصير. إذا لم تعد المعاهدة موجودة دون استبدالها بمعاهدة جيدة أخرى، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على الأمن والاستقرار العالمي".

وأكد بيسكوف أن روسيا كانت منذ البداية تدعو إلى إطلاق حوار بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "كنا نؤكد منذ البداية أنه من الضروري بدء الحوار بأسرع ما يمكن، لكن حتى الآن، كما تعرفون، لم تظهر الولايات المتحدة بالذات أي اهتمام به بالفعل".

المصدر: نوفوستي