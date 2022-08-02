تصدع سد في مقاطعة لياونينغ الصينية والسلطات تجلي الآلاف بشكل عاجل

أفادت وكالة شينخوا الصينية بأنه تم إجلاء 6393 من السكان بشكل عاجل بعد فيضان نهر عقب تصدع سد بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين أمس الاثنين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وشهد نهر راويانغ بمدينة بانجين جولتين من العواصف المطيرة التي ضربت المنطقة في يوليو، بحسب دائرة الدعاية بالمدينة. وكان الفيضان أكثر شدة من أي وقت مضى، بحسب قسم الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا.

ووقع التصدع الساعة 10:30 صباح الاثنين. وأطلق مقر الوقاية من الفيضان والسيطرة عليه بالمدينة الدرجة الأولى من الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضان، كما أرسل 2680 منقذا و320 مهندسا وعربات نقل إلى الموقع. كما نُقلت أيضا مواد مكافحة الفيضان مثل أكياس الرمل والألواح الخشبية إلى الموقع.

وحتى الساعة الـ 7:00 مساء، تم إجلاء إجمالي 6393 من السكان المحليين على نحو آمن. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا.

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.

المصدر: وكالة شينخوا الصينية