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أوكرانيا تقصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في دونيتسك

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أوكرانيا تقصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في دونيتسك
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان اليوم، إن الجيش الأوكراني قصف مدرسة أخرى في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك.

وذكر البيان، أن القوات الأوكرانية كانت قد قصفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء المدرسة رقم 84 في منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك.

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وأضاف البيان: "أثناء قصف حي بتروفسكي في دونيتسك، دمر مسلحون أوكرانيون مدرسة أخرى. تعرضت للقصف الأوكراني هذه المرة المدرسة رقم 110".

تقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للعاصمة الجمهورية الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.

منذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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