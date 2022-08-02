طهران توضح تصريحا حول قدرتها علی صنع سلاح نووي

أوضحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن تصريح رئيسها، محمد إسلامي، عن قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية، "فهم بشكل خاطئ".

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وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "فهم تصريح السيد إسلامي عن قدرتنا على امتلاك قنبلة نووية بشكل خاطئ..إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية نظرا إلى قدراتها الاستراتيجية ولن تذهب في هذا الاتجاه".

وأضاف المتحدث: "وفقا لقانون مجلس الشورى وحماية لمصالح شعبنا نفذنا مجموعة من المهام..من المهام التي نفذناها إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي من طراز "IR6" وبدأنا أمس بضخ الغاز في الأجهزة، وسنستمر في عملية التخصيب لتحقيق احتياجات البلاد".

وأكمل: "أعلمنا مسبقا برنامجنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأطراف الأخرى في المحادثات تدرك أنه لدينا قانون يفرض على الحكومة اتخاذ هئه الخطوات"، متابعا: "إذا عادت الأطراف الأخرى إلى الالتزام بتعهداتها فسنعود إلى الالتزام بتعهداتنا ضمن إطار الاتفاق النووي".

وأمس الاثنين، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "إيران لديها القدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكن هذا الأمر ليس مدرجا على جدول الأعمال".

المصدر: "الميادين"