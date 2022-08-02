 
مباشر

وزارة الثقافة الأوكرانية تغير أسماء المواقع الجغرافية المرتبطة بغاغارين وبوشكين

أخبار العالم

وزارة الثقافة الأوكرانية تغير أسماء المواقع الجغرافية المرتبطة بغاغارين وبوشكين
Globallookpress Konstantin Kokoshkin/Russian Look
تمثال الشاعر ألكسندر بوشكين في العاصمة موسكو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tja5

أعلنت وزارة الثقافة الأوكرانية عن إعادة تسمية المواقع الجغرافية المسماة على أسماء شخصيات روسية تاريخية مثل غاغارين وبوشكين وميتشورين.

جاء ذلك في نشرة مجلس الخبراء التابع لوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية، والتي حددت قائمة بعشرة أسماء لمواقع جغرافية مرتبطة بروسيا، وأوصت بإعادة تسميتها أولا.

إقرأ المزيد
جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا
جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا

ونشرت قناة تطبيق "تليغرام" الخاصة بالوزارة، أن مجلس الخبراء التابع لوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية، وبغرض التغلب على تداعيات الترويج لروسيا وسياسات الاستبداد، قد حددت قائمة بأسماء المدن (الروسية) الأكثر شيوعا، والموصى بإعادة تسميتها في المقام الأول".

وكان من بين المراكز الثلاثة الأولى، وفقا لنص المنشور على "تليغرام": (رائد الفضاء) يوري غاغارين، و(الشاعر) ألكسندر بوشكين، و(عالم البيولوجيا) إيفان ميتشورين، حيث تستخدم روسيا هذه الأسماء الجغرافية لـ "نشر أفكار العالم الروسي" ونقلها، وبالتالي فهي غير مرغوب فيها، وفقا لمجلس الخبراء بوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسات عدوانية لإزالة كل ما له علاقة بالثقافة الروسية، وفرض ثقافة الاستيعاب القسري، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا كدولة صديقة، دون أن يكون هناك حظر على اللغة الروسية والثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور