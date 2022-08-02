وزارة الثقافة الأوكرانية تغير أسماء المواقع الجغرافية المرتبطة بغاغارين وبوشكين

أعلنت وزارة الثقافة الأوكرانية عن إعادة تسمية المواقع الجغرافية المسماة على أسماء شخصيات روسية تاريخية مثل غاغارين وبوشكين وميتشورين.

جاء ذلك في نشرة مجلس الخبراء التابع لوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية، والتي حددت قائمة بعشرة أسماء لمواقع جغرافية مرتبطة بروسيا، وأوصت بإعادة تسميتها أولا.

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ونشرت قناة تطبيق "تليغرام" الخاصة بالوزارة، أن مجلس الخبراء التابع لوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية، وبغرض التغلب على تداعيات الترويج لروسيا وسياسات الاستبداد، قد حددت قائمة بأسماء المدن (الروسية) الأكثر شيوعا، والموصى بإعادة تسميتها في المقام الأول".

وكان من بين المراكز الثلاثة الأولى، وفقا لنص المنشور على "تليغرام": (رائد الفضاء) يوري غاغارين، و(الشاعر) ألكسندر بوشكين، و(عالم البيولوجيا) إيفان ميتشورين، حيث تستخدم روسيا هذه الأسماء الجغرافية لـ "نشر أفكار العالم الروسي" ونقلها، وبالتالي فهي غير مرغوب فيها، وفقا لمجلس الخبراء بوزارة الثقافة وسياسات الإعلام الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسات عدوانية لإزالة كل ما له علاقة بالثقافة الروسية، وفرض ثقافة الاستيعاب القسري، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا كدولة صديقة، دون أن يكون هناك حظر على اللغة الروسية والثقافة الروسية.

المصدر: نوفوستي