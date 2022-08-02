جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا

أفاد مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، بأن كييف تنقل الوثائق بما فيها السرية من مؤسسات الدولة لمدينة دنيبروبيتروفسك، إلى المدن المجاورة لبولندا ورومانيا.

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وقال في حديثه لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء: "يتم في مدينة دنيبروبيتروفسك (دنيبر) إجلاء الوثائق من مؤسسات الدولة".

وأضاف: "وفقا لمصادرنا يتم نقلها على الفور إلى المدن الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الرومانية والبولندية، ويدور الحديث عن الوثائق والأرشيف والوثائق السرية وإلى آخره".

المصدر: تاس