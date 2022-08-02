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جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا

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جمهورية لوغانسك: أوكرانيا تنقل الوثائق من دنيبروبيتروفسك إلى مدنها المجاورة لبولندا
Gettyimages.ru
كييف
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أفاد مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، بأن كييف تنقل الوثائق بما فيها السرية من مؤسسات الدولة لمدينة دنيبروبيتروفسك، إلى المدن المجاورة لبولندا ورومانيا.

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وقال في حديثه لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء: "يتم في مدينة دنيبروبيتروفسك (دنيبر) إجلاء الوثائق من مؤسسات الدولة".

وأضاف: "وفقا لمصادرنا يتم نقلها على الفور إلى المدن الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الرومانية والبولندية، ويدور الحديث عن الوثائق والأرشيف والوثائق السرية وإلى آخره".

المصدر: تاس

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