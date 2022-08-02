إعلام عبري: الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان وصل سرا إلى إسرائيل

أفاد موقع "واللا" العبري بأن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، وصل سرا أمس الاثنين إلى إسرائيل.

وأوضح الإعلام العبري أنه "من المقرر أن يجتمع اليوم الوسيط الأمريكي مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي المكلف بهذه المهمة، ومع مسؤولين كبار في وزارة الطاقة ووزارة الخارجية وقيادة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".

وأشار موقع "واللا" إلى أنه "ليس من الواضح إن كان هوكشتاين ينوي العودة إلى بيروت فور الانتهاء من محادثاته في إسرائيل للخوض في جولة جديدة مع كبار المسؤولين اللبنانيين".

المصدر: "i24"