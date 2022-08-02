الخارجية الصينية: لسنا جاهزين لبحث معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن الدعوة الموجهة إلى الصين للانضمام إلى بحث معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية غير عادلة وغير منطقية.

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وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن الترسانة النووية الصينية أقل بكثير من الترسانة النووية الأمريكية. وليس من العدل، وليس من المنطق توجيه دعوة إلى الصين للانضمام إلى عملية نزع السلاح متعدد الجوانب في المرحلة الحالية".

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك لا تزال الصين تؤيد بشكل حيوي النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

كما أكدت الدبلوماسية الصينية استعداد بلادها لمواصلة الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع كل الأطراف فيما يخص مسائل الحد من الأسلحة.

المصدر: نوفوستي