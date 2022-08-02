موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور

أفاد موقع FLIGHTRADAR24، بأنه من المتوقع هبوط الطائرة التي تقل رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تايوان عند الساعة 17:45 بتوقيت موسكو.

ووفقا لبيانات الموقع من المتوقع هبوط الطائرة العسكرية الأمريكية، التي تقل بيلوسي في مطار تايبيه، في الساعة 15.44 بتوقيت غرينيتش (بعد ساعة من الآن).

هذا وأظهرت مواقع مختصة لتعقب رحلات الطيران، أن طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا.

ولم يتم التأكيد على أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

ويظهر موقع تتبع حركة الطيران أن الطائرة المذكورة استدارت باتجاه تايوان في نفس الاتجاه الذي سيقودها أيضا إلى كوريا الجنوبية.

ولا تزال التكهنات حاضرة حول قدرة على ان تحط في تايوان.

radarbox.com

ويمكن تعقب الرحلة من خلال الرابط التالي:

(https://www.radarbox.com/data/flights/SPAR19)

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.

وفيما يلي أبرز التطورات المرتبطة بزيارة بيلوسي في الوقت الرهان:

- طائرة خاصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أقلعت من كوالالمبور وتتجه جنوبا ويعتقد أن بيلوسي على متنها.

- من المفترض أن تتجه الطائرة إلى تايبيه، وتستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات.

- أكثر من 200 ألف شخص يتابعون الرحلة على الموقع المختص بتتبع رحلات الطيران Flightradar24.

المصدر: RT