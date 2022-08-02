بكين: واشنطن "ستدفع الثمن" إذا زارت بيلوسي تايوان

حذرت الصين الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، في ظل احتدام التوترات بين بكين وواشنطن.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

وفي وقت سابق هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" وأن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الصين هي التي ستتحمل مسؤولية أي أزمة أو تصعيد نتيجة زيارة بيلوسي لتايوان.

المصدر: أ ف ب