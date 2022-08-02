الدفاع التايوانية: قادرون على حماية البلاد في وجه التهديدات الصينية

أكدت تايوان أنها "مصممة وقادرة وواثقة" من أنه بإمكانها حماية نفسها من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

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جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع التايوانية، وأضافت فيه: "نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد.. على التهديد الذي يشكله العدو".

وأعلنت الدفاع التايوانية صباح اليوم أن الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة ستدخل "مرحلة الجاهزية القتالية المرتفعة" من الساعة 8:00 صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس، وذلك ردا على التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية التي تجريها الصين وسط توقعات بزيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وفق وسائل إعلام تايوانية.

وأفادت تقارير بأن عددا أكبر من المعتاد من الطلعات الجوية شوهدت هذا الصباح في قاعدة تشيايي الجوية، حيث أقلعت طائرات تايوانية من طراز F-16V مزودة بالكامل بالقنابل والصواريخ. كما وصلت ثماني مقاتلات من طراز "ميراج 2000" إلى قاعدة تايتونغ الجوية في جنوب شرق الجزيرة لتعزيز القوات المنتشرة هناك.

وأوضحت التقارير أن بيلوسي التي يتوقع أن تتوجه إلى تايبيه مساء اليوم على رأس وفد من ستة أشخاص يمثلون الحزب الديمقراطي، ستمر الطائرة العسكرية الأمريكية الخاصة التي تقلها، إلى الجزء الشمالي من الجزيرة عبر الساحل الشرقي، ويبدو أن الجيش التايواني يكثف الإجراءات الأمنية في ذلك الجزء من المنطقة.

المصدر: أ ف ب + "نوفوستي" + وسائل إعلام تايوانية