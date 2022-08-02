الاستخبارات الأوكرانية: نجري عمليات مشتركة مع بولندا

صرح المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأن كييف تجري "عمليات مشتركة" مع وارسو.

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وقال في حديثه لصحيفة "The Telegraph": "هناك تعاون مع بولندا على مستوى عال للغاية. وتأتي 90% من المساعدات العسكرية من هناك بالذات. نتحدث عن تعاوننا الوثيق للغاية والعمليات المشتركة مع شركائنا".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه في مجال الاستخبارات العسكرية يأتي "كل شيء ابتداء من المعلومات إلى المعدات" من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومع ذلك لم يقدم المصدر أي تفاصيل حول نوع الدعم الذي يقدمه الشركاء الغربيون، مشيرا إلى أن المساعدة تنحصر في تقديم "كل المعلومات الدقيقة من جميع الأنواع في الوقت المناسب".

المصدر: تاس