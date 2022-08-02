 
مباشر

الاستخبارات الأوكرانية: نجري عمليات مشتركة مع بولندا

أخبار العالم

الاستخبارات الأوكرانية: نجري عمليات مشتركة مع بولندا
Gettyimages.ru
كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj80

صرح المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأن كييف تجري "عمليات مشتركة" مع وارسو.

إقرأ المزيد
المخابرات الأوكرانية تكشف عن
المخابرات الأوكرانية تكشف عن "ضوء أخضر" من واشنطن قبل استعمال صواريخ "هيمارس" الأمريكية

وقال في حديثه لصحيفة "The Telegraph": "هناك تعاون مع بولندا على مستوى عال للغاية. وتأتي 90% من المساعدات العسكرية من هناك بالذات. نتحدث عن تعاوننا الوثيق للغاية والعمليات المشتركة مع شركائنا".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه في مجال الاستخبارات العسكرية يأتي "كل شيء ابتداء من المعلومات إلى المعدات" من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومع ذلك لم يقدم المصدر أي تفاصيل حول نوع الدعم الذي يقدمه الشركاء الغربيون، مشيرا إلى أن المساعدة تنحصر في تقديم "كل المعلومات الدقيقة من جميع الأنواع في الوقت المناسب".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان