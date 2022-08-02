شولتس يدافع عن ترودو بعد انتقادات على إعادته التوربينات إلى "غازبروم"

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة Globe and Mail، عن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يتعرض لانتقادات في وطنه بسبب قرار إعادة التوربينات إلى "غازبروم".

وقال شولتس: "اعتقد أن انتقاد جاستن ترودو وحكومته، عديم الأساس على الإطلاق. قرار إرسال التوربينات بالكاد يكون خدمة لشركة غازبروم. هذه إشارة قوية لدعم ألمانيا وأوروبا ... كيف يمكن لإضعاف ألمانيا وأوروبا أن يساعد أوكرانيا؟".

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وأشار شولتس إلى أنه لا يوافق بتاتا على الزعم بأن "غازبروم"، خدعت ترودو بعد أن قالت الشركة إنها لا تستطيع ضمان استمرار توريد الغاز بسبب ظروف استثنائية.

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ويرى شولتس أنه بفضل "القرار الحازم" من جانب رئيس الوزراء الكندي، تم حرمان "غازبروم"، الآن من "أي ذريعة أو عذر لقطع أو إيقاف إمدادات الغاز".

المصدر: نوفوستي