وكالة: جيش تايوان يجري تدريبات بالمدفعية الأسبوع المقبل

أفادت وكالة أنباء تايوان المركزية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الجيش التايواني سينفذ تدريبات بالمدفعية بالذخيرة الحية في منطقة بينغتونغ في جنوب الجزيرة يومي 9 و 11 أغسطس.

وذكر المصدر، أن هذه التدريبات تأتي كاستمرار لمناورات هانغوانغ السنوية التي انتهت الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر، سيتم تنفيذ هذه التدريبات بالمدفعية من أجل تعزيز الجاهزية القتالية والقوة النارية للقوات المسلحة في تايوان.

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وسيتم خلال التدريبات استخدام أنواع مختلفة من المدفعية بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109 و M110.

وأشار المصدر كذلك إلى أن القوات المسلحة التايوانية ستجري تدريبات عسكرية أخرى في محافظة بينغتونغ في الخامس من سبتمبر، لكن هذه المرة بمشاركة طيران الجيش والقوات الخاصة وكذلك القناصة.

تم تنفيذ المرحلة الثانية من المناورات العسكرية هانغوانغ، بالذخيرة الحية في الفترة من 24 إلى 29 يوليو، وخلالها تم التركيز على محاكاة القضاء على قوة غازية في البحر وعلى طول الساحل.

المصدر: نوفوستي