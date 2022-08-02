طائرة بيلوسي تحط في ماليزيا.. والعين على تايوان

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح اليوم الثلاثاء إلى ماليزيا قادمة من سنغافورة في ثاتي محطة لجولتها الآسيوية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برناما" المحلية.

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وقالت الوكالة إن "الرحلة الخاصة التي تقل بيلوسي والوفد المرافق لها هبطت في قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية في سوبانغ".

وذكرت الوكالة أن بيلوسي ستلتقي في ماليزيا رئيس مجلس النواب ازهر عزيزان هارون ورئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، وبعد ذلك قد تغادر إلى تايوان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت البوابة التايوانية ETtoday أمس الاثنين إن بيلوسي ستصل إلى الجزيرة في وقت متأخر من الثلاثاء، وتقضي الليلة في فندق Grand Hyatt، وفي صباح الأربعاء ستزور مقر المجلس التشريعي حيث تلتقي بقيادته، قبل مغادرة الجزيرة.

وفي وقت سابق هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

المصدر: وكالات