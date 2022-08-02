الخارجية الإيرانية تعلق على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران

علقت الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، على حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد التجارة مع إيران.

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وفي تصريح له، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "إن إدمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كوسيلة، مؤشر لنظام الهيمنة الأمريكي، وإن تغيير الحكومات في أمريكا لا يحدث فرقا في نهجها".

وأردف كنعاني: "لقد وصف مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سياسة سلفه دونالد ترامب، المعتمدة على فرض الضغوط القصوى مرارا بأنها سياسة فاشلة وغير مثمرة، لكنهم في الممارسة استمروا بل وسعوا هذه السياسة الفاشلة، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الحالية الرامية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، لم يوقفوا هذا التصرف غير المثمر والهدام".

وأكمل: "بادئ ذي بدء، ستبدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردا حازما وقويا وفوريا على إصرار البيت الأبيض على استمرار الحظر..وثانيا، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاجهاض الآثار السلبية المحتملة لاجراءات الحظر هذه على تجارة البلاد واقتصادها".

وأضاف ناصر كنعاني: "إن إجراءات الحظر هذه كشفت بوضوح الطبيعة الخادعة والتعزية الصورية التي قدمها الممثل الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني في الوقت الذي تكبد فيه الشعب الإيراني الكثير من الضحايا والخسائر المالية بسبب الفيضانات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الحكومة الأمريكية فرضت مساء أمس الاثنين، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران".

المصدر: "إرنا"