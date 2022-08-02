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"تم رصد الساحرة على مكنستها".. السخرية من زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان تستمر (صور)

أخبار العالم

AP
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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وسط غموض عما إذا كانت ستزور تايوان مع تحذيرات الصين لها، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تصبح مرة أخرى عرضة للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبصور وفيديوهات قصيرة عن ساحرة تمتطي مكنستها، رأى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "العجوز" و"الشمطاء"،  نانسي بيلوسي، ستحط بهذه الطريقة في تايوان، في إشارة إلى أن "السحر" هو الطريقة للوصول إلى تايوان، وما تمثله الساحرة من دور "الشر".

وعلق أحدهم قائلا: "تقطعت كل السبل بنانسي بيلوسي.. الصين أغلقت عليها كل الأبواب فكيف ستزور هذه العجوز الشمطاء تايوان؟.. لم يبق إلى ركوب المكنسة".

ونشر آخر فيديو قصيرا لساحرة معلقا: "رصد بيلوسي في طريقها إلى تايبيه (مدينة في تايوان)".

بالإضافة إلى العديد من التعليقات الساخرة من بيلوسي، وغيرها التي تهاجمها باعتبار أنها "تريد تريد أن تشعل العالم"، و"صاحبة المبادئ الكاذبة والأفكار المدمرة".

كما علق أحدهم قائلا: "لا تحتاج بيلوسي إلى طائرة، بل ستستخدم فقط مكنستها التي تعمل بالدفع النفاث لتطير في الأجواء الودية، بعد كل شيء، فهي ساحرة".

المصدر: RT

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