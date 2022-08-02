زيارة بيلوسي إلى تايوان.. هل يتحول التراشق الإعلامي إلى صدام عسكري؟.. تابعونا خطوة بخطوة!
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وسط تقرير عن عزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان رغم تحذيرات صينية تزداد تشددا، يترقب العالم المآلات المحتملة لهذه المواجهة المحمومة بين واشنطن وبكين.
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