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زيارة بيلوسي إلى تايوان.. هل يتحول التراشق الإعلامي إلى صدام عسكري؟.. تابعونا خطوة بخطوة!

أخبار العالم

زيارة بيلوسي إلى تايوان.. هل يتحول التراشق الإعلامي إلى صدام عسكري؟.. تابعونا خطوة بخطوة!
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وسط تقرير عن عزم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان رغم تحذيرات صينية تزداد تشددا، يترقب العالم المآلات المحتملة لهذه المواجهة المحمومة بين واشنطن وبكين.

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