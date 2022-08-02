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انطلاق تدريب مشترك بين البحريتين الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر

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انطلاق تدريب مشترك بين البحريتين الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر
Legion-Media
سفينة صواريخ إسرائيلية من فئة "ساعر 5" (صورة أرشيفية)
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بدأت البحرية الإسرائيلية أمس الاثنين تدريبا مشتركا يستغرق أربعة أيام مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر.

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لقطات من تدريبات القوات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر
لقطات من تدريبات القوات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر

وحسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن التدريب سيركز على تخطيط المهمات، حماية ممرات الملاحة في المنطقة وتمارين مشتركة بين الجيشين. 

وتجري البحرية الإسرائيلية تدريباتها باستخدام سفينتي الفرقيطة "إيلات" من فئة "ساعر 5" وزورق صواريخ من فئة "ساعر 4.5"، بينما تشارك في التدريب من الجانب الأمريكي ثلاث سفن صواريخ. 

وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي رصد خلال السنوات الأخيرة أنشطة متزايدة لإيران في البحر الأحمر، ما يعني أن التدريب المشترك يمثل أيضا رسالة لطهران.

وكشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الشهر الماضي عن صور أقمار صناعية تظهر بها أربع سفن للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر، ما يشير إلى أكبر تموضع إيراني في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة. 

المصدر: i24News

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