سفير تايلاند: بانكوك تتطلع بلهفة إلى مشاركة بوتين في قمة "آبيك"

قال سفير تايلاند في روسيا ساسيفات فونغسينسافات، إن بلاده تنتظر "بلهفة" مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وأشار السفير إلى أن بلاده سترسل في القريب العاجل، دعوة رسمية إلى الجانب الروسي.

وأضاف سفير تايلاند: "في عام 2003، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة آبيك في تايلاند. والآن، بعد 19 عاما، حان الوقت لعقدها في بلادنا مرة أخرى. نحن نأمل كثيرا أن يشارك الرئيس بوتين في هذه القمة. يقوم رئيس حكومتنا بتوجيه الدعوات إلى قادة الدول المعنية للمشاركة في القمة، وأنا متأكد من أنه سيتم إرسال دعوة رسمية قريبا. نتطلع بشدة لزيارة الرئيس بوتين إلى تايلاند مجددا".

وأضاف السفير أن زيارة الرئيس الروسي لتايلاند ستكون حدثا لا ينسى في إطار الذكرى الـ 125 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي يتم الاحتفال بها هذا العام.

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ويشار إلى أن قمة آبيك في نوفمبر المقبل في تايلاند التي تترأس المنظمة حاليا. وفي عام 2023، ستنتقل إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي