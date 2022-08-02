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صحيفة: الجيش الصيني سيشرع في القتال إذا بدأ العدو الهجوم أولا

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صحيفة: الجيش الصيني سيشرع في القتال إذا بدأ العدو الهجوم أولا
AP
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ذكرت صحيفة غلوبال تايمز أن جيش التحرير الشعبي الصيني، على خلفية الاحتكاكات المتزايدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، سينخرط في القتال إذا بادر العدو المحتمل بالهجوم.

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ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان الحديث يدور حول هجوم عسكري أم استفزازات سياسية كبيرة، مثلا، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة إلى تايوان.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نقلت عن خبير عسكري قوله إن الطيران الحربي الصيني يمكن أن يطلق قذائف تحذيرية أمام طائرة بيلوسي لإجبارها على مغادرة المجال الجوي فوق مضيق تايوان.

المصدر: تاس

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