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بلينكن: حركة طالبان خانت الشعب الأفغاني بقبولها الظواهري في كابل

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بلينكن: حركة طالبان خانت الشعب الأفغاني بقبولها الظواهري في كابل
AP
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن "حركة طالبان المتطرفة خرقت التزاماتها ووعودها وخانت الشعب الأفغاني بقبولها وإخفائها" لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

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وجاء في بيان صدر عن بلينكن أمس الاثنين: "بقبولها وإخفائها لزعيم تنظيم القاعدة في كابل انتهكت حركة طالبان بشكل صارم اتفاقية الدوحة ووعودها العديدة للعالم بأنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الإرهابيين لخلق تهديدات لأمن الدول الأخرى".

وأضاف: "كما خانت الحركة الشعب الأفغاني وسعيها المعلن الخاص للاعتراف (بسلطتها في أفغانستان من قبل الدول الأخرى) وتطبيع (العلاقات) مع المجتمع الدولي".

المصدر: تاس

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