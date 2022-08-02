"غلوبال تايمز": عناد بيلوسي بداية النهاية للهيمنة الأمريكية في مضيق تايوان

رأى محللون سياسيون صينيون أن عناد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأنانيتها سيكونان بداية النهاية للهيمنة الأمريكية، وقد تأتي زيارتها المحتملة لتايوان بنتائج عكسية تماما.

وأعرب محللون استطلعت آراءهم صحيفة "غلوبال تايمز" عن اعتقادهم أن زيارة بيلوسي لتايوان يمكن أن تغير بشكل لا رجعة فيه الوضع في مضيق تايوان وتسرع عملية إعادة توحيد الصين مع الجزيرة، الأمر الذي رأوا أنه في الواقع أكثر أهمية بكثير من زيارة سياسي أمريكي.

وتوصل هؤلاء في هذا السياق إلى استنتاج مفاده أن عناد بيلوسي وأنانيتها سيكونان بداية النهاية للهيمنة الأمريكية.

علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير عسكري أن الطيران الحربي الصيني يمكنه حتى إطلاق قذائف تحذيرية أمام طائرة بيلوسي، إذا لم تؤثر عليها أشكال التحذير الأخرى وتجبرها على مغادرة المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي