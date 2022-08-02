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واشنطن: وجود الظواهري في كابل "خرق واضح" للاتفاقات مع حركة طالبان

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واشنطن: وجود الظواهري في كابل
Gettyimages.ru / CNN via Getty Images
أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
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أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن وجود أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابل، كان "خرقا واضحا" للاتفاقات مع حركة طالبان.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية في كابل في أفغانستان.

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وقال بايدن في كلمة بثتها وسائل الإعلام إن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، وكان يختبئ مع أفراد مع عائلته في كابل، مشيرا إلى عدم وقوع أي ضحايا من المدنيين خلال العملية.

وصرح "وبعد الاطلاع على المعلومات أعطيت الإذن بالقضاء عليه، والعدالة تحققت وهذا الإرهابي لم يعد موجودا".

وأردف بالقول: "أشيد بفريقنا وحلفائها وشركائنا".

وجدد الرئيس الأمريكي بالقضاء على زعيم تنظيم "داعش" في سوريا قبل شهور، والآن مقتل زعيم تنظيم القاعدة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ووكالات أنباء قد أفادت فجر الثلاثاء، بمقتل أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المخابرات الأمريكية هي من نفذت عملية قتل الظواهري وليس الجيش.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

المصدر: وكالات

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