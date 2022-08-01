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بكين تجدد تحذير واشنطن من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

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بكين تجدد تحذير واشنطن من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان
Gettyimages.ru Munoz Alvarez
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قال تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان إن تمت، ستقوض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وقال تشانغ جون إن ذلك "سيقوض العلاقات بين البلدين"، موكدا أنه ينبغي لواشنطن أن تتفهم عواقب مثل هذه الخطوة.

وأضاف أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين"، مشددا على أن قضية وحدة الأراضي "خط أحمر".

وقال: "لا نسمح لأحد بتجاوز هذا الخط الأحمر ونعارض بشدة أي نزعات انفصالية في تايوان، والتدخل في شؤون الصين الشعبية".

المصدر: نوفوستي

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