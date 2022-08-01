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القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد الالتزام بتحقيق مسار واضح للانتخابات

أخبار العالم

القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد الالتزام بتحقيق مسار واضح للانتخابات
RT @UNSMILibya
القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد الالتزام بتحقيق مسار واضح للانتخابات
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أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا، على التزام الأمم المتحدة وجهودها بتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى.

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وجاء ذلك خلال لقاء عقده زنينغا يوم الأحد بعمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، وهم يمثلون عمداء أكثر من 130 بلدية في ليبيا، وفقا لما نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأعرب عمداء البلديات عن رغبة الشعب الليبي القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.

كما شددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة، معربين في الوقت ذاته عن أملهم في استقرار ليبيا، لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي.

وفي ختام اللقاء، أبدى زنينغا استعداده لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي.

المصدر: "وال"

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